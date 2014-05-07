На блокпостах Слов’янська терористи встановили ракетні комплекси "Фагот"

На блокпостах Слов’янська в Донецькій області “мирні” сепаратисти встановили протитанкові керовані ракетні комплекси “Фагот”, повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

Як зазначається в повідомленні, сепаратисти погрожують місцевому населенню Слов’янська підірвати всі приміщення, на яких розміщено Герб України, під час штурму військовослужбовцями Збройних Сил України та іншими силовиками, які проводять антитерористичну операцію.

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Основні дороги в місті контролюються сепаратистами. Вони перевіряють не лише документи, а й мобільні телефони (фото та відео). Люди налякані, школи, дитсадочки та магазини не працюють. Очевидці кажуть, що навіть повалені стовпи електромереж. На блокпостах сепаратисти встановили протитанкові керовані ракетні комплекси “Фагот”.

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За інформацією Управління преси та інформації Міністерства оборони України, протитанкові керовані ракетні комплекси “Фагот” призначені для боротьби з броньованими цілями, руйнування укриттів і знищення вогневих засобів і точок противника, вертольотів, що низько летять, на відстані до 2 км.