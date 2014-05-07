До Бердянська увійшла велика колона військової техніки - ЗМІ

Про це повідомляє сайт pro.berdyansk.biz.

Колона посилена важкою технікою, також до неї входять легкові автомобілі і вантажівки з особовим складом.

Можливо, таке поповнення прикордонної служби в Бердянську пов'язано з безладами, які, за неофіційними даними, можуть відбутися в Бердянську 8-9 травня, відзначає портал.