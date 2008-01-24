Бажання перемити кісточки Яценюку та Луценку розблокувало ВР

Верховна Рада України завтра має намір обговорити ситуацію щодо вступу України в НАТО та інцидент між мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКО.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомила народний депутат, член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

За її словами, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засідання погоджувальної ради. «Це узгоджене і компромісне рішення, яке дає можливість розблокувати роботу ВР», - сказала народний депутат.

Торкаючись питання НАТО, Г.ГЕРМАН наголосила, що на сьогодні з цього приводу в парламенті зареєстровані дві постанови.

За її словами, хоч би яка із постанов буде ухвалена, головне підтвердити, що Україна вступить в НАТО тільки після проведення всеукраїнського референдуму.

Г.ГЕРМАН також зазначила, що країна, яка підтримує ПДЧ в НАТО, фактично заявляє про свою готовність вступити до альянсу. «Давайте спочатку вирішимо, йдемо ми до НАТО чи ні, а потім будемо ухвалювати рішення щодо ПДЧ», - сказала вона.

За словами Г.ГЕРМАН, також було ухвалене рішення зняти з порядку денного на завтра законопроект, запропонований Президентом, яким передбачається введення кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору як геноциду.

У свою чергу, народний депутат, член фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ наголосив, що фракція Партії регіонів буде наполягати на тому, аби прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО внесла до сесійної зали проект постанови про звільнення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ. За його словами, цей інцидент ганьбить всю українську владу.