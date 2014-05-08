РНБО: українська влада готова до мирного діалогу з сепаратистами Донбасу

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявила заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Вікторія Сюмар, пише Gazeta.ua.

"Від війни всі втомилися: і силовики, і мирні громадяни України. Тому там, де можна врегулювати шляхом діалогу, українська влада готова це робити", - запевнила Сюмар.

За її словами, показовим у цьому контексті є вчорашній візит прем'єр- міністра і всього уряду в Харків — у регіон, що знаходиться поблизу місця проведення АТО.

Разом з тим, представник РНБО заявила, що там, де терористи готові розмовляти тільки мовою зброї, у влади не залишається іншого вибору.

Читайте такожНа блокпостах Слов'янська терористи встановили ракетні комплекси "Фагот"

"Тому що ці агресори загрожують безпеці та життю людей. Ми намагалися з ними вести переговори. Секретар РНБО (Андрій Парубій - ред.) у Луганську провів тиждень в постійних переговорах з терористами, які захопили будівлю управління Служби безпеки України", - зазначила Сюмар.

"Але там відбувається постійна координація зі спецслужбами Росії. Там присутній третій гравець, який стоїть за спинами терористів. Сьогодні він вустами президента Росії заявив, що треба перенести так званий референдум на Донбасі", - додала заступник секретаря РНБО.