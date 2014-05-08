На Київщині самооборонівці патрулюють вулиці та будують блокпости проти провокаторів

Причиною для нарощування сили стало розмноження так званих "колорадів", кажуть у Самообороні, тому 9-те травня розцінюють як привід укріпити позиції, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На Київщині проводять опитування на наявність підозрілих осіб - це частина заходів посиленого режиму. Самооборонівці відвідують заклади, які можуть бути корисними для заїжджих гастролерів. Кожному обов'язково залишають номери гарячих ліній і перевіряють кожну інформацію.

Також перевіряють точки, де б могла зупинитися велика кількість людей. Ще перевіряють місця, де провокатори можуть пройти полями та стежинами. Усі перевірки відбуваються за власні гроші та за кошти підприємців та сільських рад. Наприклад, учора самооборонівці зібралися, щоб обговорити основні місця для блокпостів. Стратегічними є два напрямки - житомирська та одеська траси. Читайте такожНавколо Києва встановили 9 блокпостів з метою недопущення екстремістів - МВС

Приміром, один блокпост знаходиться за 8 кілометрів від столиці. Він з'явився 4 дні тому і фактично його основна задача - захищати Київ. Тут зорганізувались Самооборона, місцеві мешканці і спецслужби під прикриттям. Наприклад, якщо зʼявиться інформація про наближення сепаратистів, то кран, який схований у лісі, перекриє дорогу величезними брилами. А в кущах на провокаторів чатують українські "зелені чоловічки" зі зброєю, які готові захищати столицю.

Також Самооборона Київщини чергує прямо на блокпостах разом із ДАІшниками. Перевіряють кожну вантажівку та підозрілі автомобілі. Але наголошують, що робити це мають право лише за присутності правоохоронців. У самій столиці теж не сплять. Кажуть, що ніяких особливих посилень до 9 травня не готуватимуть, бо все і без того давно готове. Уже навіть знають можливих майбутніх провокаторів.