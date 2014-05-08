У Донецькій області терористи важко поранили чемпіона світу з панкратіону

Серед постраждалих - майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної України з панкратіону, чемпіон світу, чемпіон Європи, срібний призер Всесвітніх ігор з єдиноборств, багаторазовий чемпіон України Андрій Резник, який брав участь у бойових діях на Донбасі.

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Отримавши важкі поранення, зараз Андрій перебуває в реанімації, його стан оцінюється як критичний. Лікарі ведуть боротьбу за його життя, а друзі Андрія просять усіх, хто може надати посильну допомогу, відгукнутися, передає xsport.ua.

«Так, Андрій зараз у важкому стані. Будучи спортсменом, він з гідністю і честю проводив свої поєдинки і завжди, коли вигравав, в честь його перемог звучав гімн, піднімався прапор України. В рядах бійців спеціального підрозділу при виконанні бойового завдання він проявив справжню мужність фактично ціною свого життя, захищаючи територіальну цілісність країни і безпеку наших громадян. Керівництво федерації і спортивного комітету зараз вживає всі заходи, щоб врятувати його життя. І ми звертаємося до всіх небайдужих надати допомогу в його лікуванні», - цитує першого віце-президента федерації панкратіону України Олександра Мандрика телеканал «112».