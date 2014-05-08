У Кличка запропонували розслідувати корупцію у вищих органах влади

Про це в інтерв'ю газеті «Факти» розповів голова Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, народний депутат від партії «УДАР» Віктор Чумак.

«Ми вже підготували законопроект про створення Антикорупційного бюро. Риба, як правило, гниє з голови. А тому в сферу розслідувань Антикорупційного бюро входитиме діяльність Президента, членів Кабінету міністрів, голів обласних державних адміністрацій, народних депутатів», – сказав Чумак.

Парламентарій зазначив, що новий орган одержить абсолютну фінансову незалежність і буде захищений від спроб втручання в його роботу з боку інших органів влади.

«Ми жорстко прописали в законопроекті механізми забезпечення незалежності цього органу – щоб ніхто з можновладців за жодних обставин не мав можливості впливати на його роботу. Наш законопроект регламентує все – аж до зарплат співробітників. До речі, мінімальна зарплата в цьому бюро становитиме 18 тисяч гривень», – цитують Віктора Чумака «Факти».

Нагадаємо, що викорінення корупції є однією з головних тез передвиборної програми партії «УДАР» та її лідераВіталія Кличка. За оцінками різних експертів, на сьогодні обсяги корупційних фінансових схем в столиці минулого року склали від 9,5 до 17,5 мільярдів гривень. Для порівняння: доходи столичного бюджету в 2014 році заплановані на рівні 20,1 мільярдів гривень.