Яценюк: не треба завтра обговорювати ні УПА, ні Голодомор

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що у випадку, коли не буде підтримана його ініціатива щодо НАТО, а буде голосування по трьох проектах постанов (від коаліції, опозиції та спікера), то «ми знову привнесемо бійку в зал».

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що ним внесено альтернативний проект постанови, в якому йдеться про необхідність проведення референдуму безпосередньо перед вступом в НАТО.

На запитання, чи голосуватимуться два інші проекти постанов з даного питання, А.ЯЦЕНЮК відповів: «Якщо йти по шляху голосування трьох постанов, то ми знову привнесемо бійку в зал».

Він зазначив, що підтримує позицію, що не потрібно завтра розглядати питань, які викликають неоднозначні оцінки щодо, зокрема, ОУН-УПА, Голодомору. Він підкреслив, що його функція як голови Верховної Ради «захищати рівновелико що опозицію, що коаліцію». «Але перетворювати український парламент в бедлам я не дам нікому», - зазначив А.ЯЦЕНЮК. Він наголосив, що «шоу не буде, буде робота парламенту».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що не дасть можливості «жодному народному депутатові України і жодній політичній силі поставити хрест на українському парламентаризмі». «А я так дивлюся, що такі ідеї у багатьох хворих головах сьогодні існують», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Голова Верховної Ради України наголосив, що ним вперше запропоновано легітимізувати процедуру і необхідність проведення референдуму перед вступом в НАТО.

«На жаль вступ в НАТО – це дуже далека і далека перспектива. І сьогодні ті, хто піднімає це питання, піднімають його виключно для політичної дестабілізації», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

"Якщо опозиційні фракції погодяться з моєю компромісною пропозицією, ми нормально відпрацюємо день. Якщо ні – Верховна Рада у такій ситуації працювати не буде", - сказав Яценюк.

На запитання, яким чином в такому разі він закриє сесію, спікер відповів: "Тоді все побачите".

Сьогодні депутат від Партії регіонів Ганна Герман сказала, що через внесення постанови Яценюком робота Верховної Ради знову опиняється під загрозою зриву. За її словами, фракція Партії регіонів пропонує розглянути і проголосувати всі три постанови. "Якщо буде поставлено три постанови, то будемо голосувати, якщо ні і якщо ми не матимемо можливість поставити свою постанову на голосування, у нас не буде іншого виходу, як знову заблокувати роботу Верховної Ради", - сказала Герман.