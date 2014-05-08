Терористи в Горлівці захопили автоцистерну з дизельним паливом

12:57, 08 травня 2014
Політика
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Автомобіль знаходиться у дворі захопленого місцевого міськуправління міліції.

Террористы на Донбассе продолжают заниматься мародерством / REUTERS

Про це пише видання Gorlovka.ua

Повідомляється, що на трасі Горлівка-Донецьк неподалік авторинку "Динамо", бойовики зупинили автоцистерну з дизельним паливом і запропонували проїхати в захоплене будівля Горлівського міськуправління міліції.

Читайте такожУ Горлівці невідомі в масках викрали громадянина Грузії Після того, як автомобіль заїхав на територію УВС, водія відпустили, а цистерну з допливом незаконно привласнили. За попередніми даними, збитки, завдані власникові транспорту, становлять понад 350 тисяч гривень.

Водій, який звернувся в міліцію із заявою про незаконне заволодіння транспортом, розповів, що в цистернах знаходилося тільки дизпалива на суму понад 100 тисяч гривень.

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