Московський суд заочно заарештував Балашова за нібито публічні заклики проти громадян РФ

Басманний суд Москви заочно заарештував кандидата в мери Києва Геннадія Балашова за нібито публічні заклики проти громадян РФ.

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«За клопотанням Головного слідчого управління СК Росії Басманним районним судом міста Москви ухвалено рішення про заочне обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту стосовно оголошеного в міжнародний розшук Балашова. Раніше стосовно нього було винесено ухвалу про притягнення як обвинуваченого у скоєнні злочинів, передбачених п. «а» ч. 2 ст. 282 КК РФ, ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «а, л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (розпалювання ненависті і ворожнечі, підбурювання до замаху на вбивство)», - зазначається у повідомленні.

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За версією слідства, 10 березня 2014 року Балашов, виступаючи на Майдані Незалежності у місті Києві, «висловлював публічні заклики, спрямовані на розпалювання ненависті і ворожнечі стосовно громадян Російської Федерації, які перебувають на території України, підбурюючи присутніх до скоєння їх вбивства».

Як повідомляв УНІАН, 5 травня за посаду Київського міського голови боротимуться 19 кандидатів, з яких 8 - самовисуванці. Серед них - Геннадій Балашов (кандидат від Політичної партії “5.10”, підприємець, партійний, 1961 р.н.).