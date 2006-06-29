Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає парламентські сили негайно сісти за стіл переговорів, щоб врегулювати кризову ситуацію, що склалася нині у Верховній Раді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, про це він заявив у інтерв’ю журналістам у Маріїнському палаці після офіційного прийому випускників вищих навчальних закладів військових формувань та правоохоронних органів держави.

«Я закликаю усі парламентські сили негайно сісти за стіл переговорів. Свою роль як Президента у врегулюванні такого типу протистояння я виконаю, і робитиму це винятково конституційним способом», – запевнив він.

При цьому глава держави закликав депутатів «не бути в опозиції до України».

«Зараз є хороша нагода зрозуміти – демократія вигідна всім – і тим, хто виграв, і тим, хто програв. Але демократія може функціонувати лише коли є повага до закону і правил. На цьому спіткнувся український парламент», – наголосив В.ЮЩЕНКО. За словами Президента, народні депутати надто багато часу і уваги приділяють далеко не найважливішим темам. «Мене бентежить, коли за портфель торгуються тижнями, забуваючи про 48 мільйонів людей», – сказав В.ЮЩЕНКО, наголосивши, що єдиний вихід із цієї ситуації – «мати добру волю до перемовин і домовленостей», відкинувши при цьому мову ультиматумів.

«Усі, у тому числі я, як Президент, давно хочуть бачити парламент структурованим, дієвим національним інститутом, тому що працювати у державі без уряду, без Конституційного Суду колосально важко», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

З іншого боку, Президент вважає, що нинішня політична ситуація є свідченням утвердження демократії в Україні. «На наших очах відбувається тест українських політиків. Безумовно, ми прийдемо до структурованого парламенту, до оформленої більшості, яка обере керівні органи парламенту і уряд», – відзначив Президент.

Говорячи про обрання голови ВР та призначення прем’єр-міністра України, В.ЮЩЕНКО наголосив, що ці процедури мають відбуватися винятково згідно з Регламентом ВР і Конституцією України, щоб забезпечити легітимність цих посадовців.

Крім того, Президент висловився за те, щоб парламентські комітети підлягали розподілу між фракціями Верховної Ради у спосіб, передбачений регламентом. Принципи такого розподілу, за словами В.ЮЩЕНКА, мають поширюватися і на місцеві ради.

Як повідомляв УНІАН, представники Партії регіонів з 27 червня блокують роботу Верховної Ради, вимагаючи виконати їхні умови щодо обрання спікера парламенту і прем’єр-міністра, розподілу парламентських комітетів, припиненні незаконного поєднання посадових обов`язків з депутатськими повноваженнями. Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що фракція блокуватиме роботу Верховної Ради доти, доки не буде виконано всі її вимоги, і готова до розпуску парламенту.

Сьогодні один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ після засідання Тимчасової президії за участю лідерів фракцій парламенту заявив, що парламентська більшість не вестиме переговорів з депутатами Партії регіонів, доки вони не розблоковують сесійний зал Верховної Ради.

Завтра о 9.00 лідери фракцій Верховної Ради спробують знову домовитись щодо розблокування роботи парламенту.