Ющенко закликає парламентські сили негайно сісти за стіл переговорів
Президент обіцяє виконати свою роль
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає парламентські сили негайно сісти за стіл переговорів, щоб врегулювати кризову ситуацію, що склалася нині у Верховній Раді.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, про це він заявив у інтерв’ю журналістам у Маріїнському палаці після офіційного прийому випускників вищих навчальних закладів військових формувань та правоохоронних органів держави.
«Я закликаю усі парламентські сили негайно сісти за стіл переговорів. Свою роль як Президента у врегулюванні такого типу протистояння я виконаю, і робитиму це винятково конституційним способом», – запевнив він.
При цьому глава держави закликав депутатів «не бути в опозиції до України».
«Зараз є хороша нагода зрозуміти – демократія вигідна всім – і тим, хто виграв, і тим, хто програв. Але демократія може функціонувати лише коли є повага до закону і правил. На цьому спіткнувся український парламент», – наголосив В.ЮЩЕНКО. За словами Президента, народні депутати надто багато часу і уваги приділяють далеко не найважливішим темам. «Мене бентежить, коли за портфель торгуються тижнями, забуваючи про 48 мільйонів людей», – сказав В.ЮЩЕНКО, наголосивши, що єдиний вихід із цієї ситуації – «мати добру волю до перемовин і домовленостей», відкинувши при цьому мову ультиматумів.
«Усі, у тому числі я, як Президент, давно хочуть бачити парламент структурованим, дієвим національним інститутом, тому що працювати у державі без уряду, без Конституційного Суду колосально важко», – наголосив В.ЮЩЕНКО.
З іншого боку, Президент вважає, що нинішня політична ситуація є свідченням утвердження демократії в Україні. «На наших очах відбувається тест українських політиків. Безумовно, ми прийдемо до структурованого парламенту, до оформленої більшості, яка обере керівні органи парламенту і уряд», – відзначив Президент.
Говорячи про обрання голови ВР та призначення прем’єр-міністра України, В.ЮЩЕНКО наголосив, що ці процедури мають відбуватися винятково згідно з Регламентом ВР і Конституцією України, щоб забезпечити легітимність цих посадовців.
Крім того, Президент висловився за те, щоб парламентські комітети підлягали розподілу між фракціями Верховної Ради у спосіб, передбачений регламентом. Принципи такого розподілу, за словами В.ЮЩЕНКА, мають поширюватися і на місцеві ради.
Як повідомляв УНІАН, представники Партії регіонів з 27 червня блокують роботу Верховної Ради, вимагаючи виконати їхні умови щодо обрання спікера парламенту і прем’єр-міністра, розподілу парламентських комітетів, припиненні незаконного поєднання посадових обов`язків з депутатськими повноваженнями. Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що фракція блокуватиме роботу Верховної Ради доти, доки не буде виконано всі її вимоги, і готова до розпуску парламенту.
Сьогодні один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ після засідання Тимчасової президії за участю лідерів фракцій парламенту заявив, що парламентська більшість не вестиме переговорів з депутатами Партії регіонів, доки вони не розблоковують сесійний зал Верховної Ради.
Завтра о 9.00 лідери фракцій Верховної Ради спробують знову домовитись щодо розблокування роботи парламенту.