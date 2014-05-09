МЗС: В "дорожній карті" ОБСЄ немає рекомендацій припинити АТО

Про це в ефірі " 5 каналу" повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс, передає Еспресо.TV.

Водночас, він нагадав, що Україна раніше направила в ОБСЄ свою "дорожню карту", своє бачення того, що в ній могло б бути.

"Те, що ми отримали зараз від швейцарського головування (в ОБСЄ), десь перегукується з нашими пропозиціями, які ми надали", - пояснив представник зовнішньополітичного відомства.

Перебійніс розповів про ті складові які, на думку української сторони, можуть вести до вирішення кризи на сході України: "деескалація на сході, проведення виборів 25 травня і початок загальнонаціонального діалогу".

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У свою чергу міністр Кабінету міністрів Остап Семерак повідомив, що Україна і ОБСЄ розроблять спільний документ щодо вирішення конфлікту.

"Те, що я сьогодні розумію - буде затверджений документ, який поєднає наші пропозиції та пропозиції швейцарського головування", - зазначив він.

"Коли йдеться про дискусії з пошуку компромісу, то було б позитивно сприйнято нашу пропозицію щодо продовження у форматі женевського спілкування в чотирибічному форматі", - додав Семерак.