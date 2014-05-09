В Ізмаїлі вчинили замах на депутата місцевої міськради

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Одеській області, інцидент стався сьогодні вранці.

В ході перевірки встановлено, що поранення в черевну порожнину депутату від Партії регіонів Юрію Дмитрієву невідомий завдав пострілом з вогнепальної зброї, коли потерпілий знаходився у своєму автомобілі.

У даний момент Дмитрієв знаходиться в реанімації місцевої лікарні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.