В Ізмаїлі вчинили замах на депутата місцевої міськради
10:51, 09 травня 2014Політика
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Народний обранець знаходиться в реанімації.
Поранений "регіонал" Юрій Дмитрієв / Фото: izmail.es
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Одеській області, інцидент стався сьогодні вранці.
В ході перевірки встановлено, що поранення в черевну порожнину депутату від Партії регіонів Юрію Дмитрієву невідомий завдав пострілом з вогнепальної зброї, коли потерпілий знаходився у своєму автомобілі.
У даний момент Дмитрієв знаходиться в реанімації місцевої лікарні.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.
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