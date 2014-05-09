Силовики відбили атаку на будівлю МВС в Маріуполі. Знищено близько 8 терористів

Про це повідомляє видання INSIDER.

Так, українські силовики відбили атаку терористів на будівлю МВС у Маріуполі, яку сепаратистські сили намагалися захопити. Вогонь вели з автоматів Калашникова одиночними пострілами. На захист будівлі МВС висунулися бійці спецбатальйону "Азов", приєдналося також місцеве управління СБУ.

Разом із тим відзначається, що на проспекті Леніна було серйозно поранено 2 чоловіків. Одного в голову, іншого в живіт.

"Величезна калюжа крові знаходиться біля кафе "Арбат". Невідомо, чи вижили поранені чи ні. За словами очевидців, їх відвезли на легковому автомобілі.

Відзначимо, що дещо раніше, з боку аеропорту до Маріуполя увійшла бронетехніка з прапорами України . Біля ДОСААФу стоять машини БМД, повідомляють очевидці. По Леваневського їдуть БТР і БМП.

Окрім того, користувачі соціальних мереж повідомляють про те, що нещодавно спалахнув перший поверх будівлі міськради.

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За даними медичної служби міста, у центрі стріляють з автоматів, четверо осіб госпіталізовано з вогнепальними пораненнями.

Центр міста перекривають для транспорту і перехожих.