У Маріуполі в ході АТО загинуло троє людей, 25 дістали поранення – ОДА

У Маріуполі сьогодні, 9 травня, в ході антитерористичної операції загинуло троє людей, 25 дістали поранення.

Про це УНІАН повідомили в департаменті охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації.

За інформацією медиків, сьогодні в ході антитерористичної операції в Маріуполі станом на 15.00 троє людей загинуло, ще 25 дістали поранення і їх було доставлено до лікувально-профілактичних установ міста.

Читайте такожУ Маріуполі екстремісти захопили танк з’єднання військ АТО - ЗМІ

Даних про приналежність убитих і поранених департамент охорони здоров`я на даний момент немає, говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, захоплену сепаратистами 24 квітня Маріупольську міськраду було звільнено вранці 7 травня. Під час спецоперації із звільнення міськради затримано кілька осіб.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в результаті операції ситуацію в Маріуполі взято під контроль.

Читайте такожСиловики відбили атаку на будівлю МВС в Маріуполі. Знищено близько 8 терористів

Сьогодні сайт 0629 повідомив, що в центрі міста близько 10.30 почалася перестрілка біля управління міліції і військової частини Нацгвардії України.

Пізніше повідомлялося, що в Маріуполі загорівся перший поверх міськради, до міста увійшла українська бронетехніка.