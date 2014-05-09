У Маріуполі в ході АТО загинуло троє людей, 25 дістали поранення – ОДА
Даних про приналежність убитих і поранених департамент охорони здоров`я на даний момент немає, говориться в повідомленні.
У Маріуполі сьогодні, 9 травня, в ході антитерористичної операції загинуло троє людей, 25 дістали поранення.
Про це УНІАН повідомили в департаменті охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації.
За інформацією медиків, сьогодні в ході антитерористичної операції в Маріуполі станом на 15.00 троє людей загинуло, ще 25 дістали поранення і їх було доставлено до лікувально-профілактичних установ міста.
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Даних про приналежність убитих і поранених департамент охорони здоров`я на даний момент немає, говориться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, захоплену сепаратистами 24 квітня Маріупольську міськраду було звільнено вранці 7 травня. Під час спецоперації із звільнення міськради затримано кілька осіб.
Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в результаті операції ситуацію в Маріуполі взято під контроль.
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Сьогодні сайт 0629 повідомив, що в центрі міста близько 10.30 почалася перестрілка біля управління міліції і військової частини Нацгвардії України.
Пізніше повідомлялося, що в Маріуполі загорівся перший поверх міськради, до міста увійшла українська бронетехніка.