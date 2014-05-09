Кличко: влада повинна забезпечити високий рівень обороноздатності України

Кличко привітав льотчиків і ветеранів з Днем перемоги. І підкреслив, що сьогодні українська влада повинна винести уроки з нинішньої критичної для державності України ситуації і забезпечити високий рівень обороноздатності країни.

Також він зазначив, що важливо підвищити престиж військової професії. “Важливість захисників ми розуміємо в гострі і небезпечні для країни моменти. Сьогодні як ніколи мирне небо залежить від людей, які носять військову форму, від українських військових", - сказав Кличко під час перебування у Васильківській бригаді тактичної авіації.

Згідно з повідомленням, у Василькові льотчики охороняють небо над Києвом на бойових літаках Міг-29 та Л-39. Вони відзначають, що кількість польотів за останні два місяці перевищила їхню кількість за всі роки незалежності.

Заступник командира повітряного командування "Центр"полковник Олександр Біньковський розповів, що нещодавно у Василькові вперше «підняли на крило» молодих лейтенантів, випускників 2013 року. Підкреслюється, що молоді льотчики здійснили перші польоти на бойових літаках. Цього, за словами Біньковського, взагалі не було в історії незалежної України.

Повідомляється, що на даний момент льотчиків в Україні готують лише в Харківському інституті Повітряних сил. Чернігівське вище військово-авіаційне училище льотчиків, яке готувало кращих пілотів, розформували більше 10 років тому.

Льотчики також розповіли, що нещодавно в частині проходили перепідготовку перед передислокацією в Миколаїв військові льотчики з Бельбеку.