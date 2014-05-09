Силовики показали докази присутності в Слов'янську російських диверсантів. 

На фото зображено кулемет Калашникова, який вилучили під час бою 6 травня у Слов`янську. Напередодні його до Києва привіз Командуючий Нацгвардією Степан Полторак. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Громадське ТВ.

"Під час бою із крупною терористичною групою в рамках проведення спецоперації в Слов`янську, було вилучено зброю. Це зброя російського спецназу", - зазначив очільник відомства.

Командуючий Нацгвардією пояснив чому українські силовики вважають, що це зброя саме російських спецпризначенців.

"Приціли на таких кулеметах в Україні не використовуються. Це приціл останнього покоління. Такий кулемет і такі приціли знаходяться на озброєнні саме підрозділів спеціального призначення. А це свідчить про те, в ході проведення спецоперацій беруть участь представники іншої країни", - сказав він.

Степан Полторак також зазначив, що зброя явно не зі складу, а побувала уже не одному бою. Він також продемонстрував кулю калібру 12,7 мм