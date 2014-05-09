Сепаратисти не змогли домовитися, тому "референдум" у Харкові 11 травня не відбудеться - ЗМІ

Про це повідомляє РІА «Новости», цитуючи координатора руху "Юго-Восток", сепаратиста Юрія Апухтіна.

"Референдум в Харкові 11 травня не відбудеться у зв'язку з тим, що ті питання, які виносяться на референдум в Луганську, Донецьку та Харкові зовсім різні, і ми не змогли знайти спільну позицію з цих питань", - сказав він.

І пояснив, що в Донецьку і в Луганську поставлено питання про визнання державного суверенітету Донецької народної республіки і Луганської народної республіки, тоді як у Харкові вимагають федералізації України і розширення повноважень південно-східного регіону.