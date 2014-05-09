Сепаратисти не змогли домовитися, тому "референдум" у Харкові 11 травня не відбудеться - ЗМІ
19:55, 09 травня 2014Політика
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Харківські сепаратисти відмовилися від проведення 11 травня незаконний референдуму в області, оскільки не змогли узгодити з Донецьком і Луганськом питання, що виносяться на голосування. Про це повідомляє РІА «Новости», цитуючи координатора руху "Юго-Восток" Юрія Апухтіна.
Сепаратисти не змогли домовитися, тому "референдум" у Харкові 11 травня не відбудеться - ЗМІ
Фото:УНИАН
Про це повідомляє РІА «Новости», цитуючи координатора руху "Юго-Восток", сепаратиста Юрія Апухтіна.
"Референдум в Харкові 11 травня не відбудеться у зв'язку з тим, що ті питання, які виносяться на референдум в Луганську, Донецьку та Харкові зовсім різні, і ми не змогли знайти спільну позицію з цих питань", - сказав він.
І пояснив, що в Донецьку і в Луганську поставлено питання про визнання державного суверенітету Донецької народної республіки і Луганської народної республіки, тоді як у Харкові вимагають федералізації України і розширення повноважень південно-східного регіону.
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