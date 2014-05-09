Порошенко: Польща завжди була і залишається адвокатом України в ЄС

В ході зустрічі сторони обговорили питання українсько-польського співробітництва в економічній, гуманітарній та безпековій сферах.

Зокрема було розглянуто можливість організації навчання в Польщі українських студентів зі сходу. «Запрошення студентів з регіону, де відносно менший відсоток людей підтримували європейські цінності на навчання до Польщі є хорошою можливістю змінити їхню думку щодо ЄС», - зазначив Порошенко у заяві для преси за результатами годинної зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Також під час зустрічі була обговорена спеціальна програму для сходу України щодо створення робочих місць для підтримки малих і середніх підприємств.

За інформацією Порошенка польських експертів запросять до України допомогти боротися з корупцією.

В ході переговорів також обговорювалися питання співпраці в питаннях децентралізації української моделі організації влади. «Ми хотіли б використати польську модель, як приклад передачі повноважень територіальним громадам»,- наголошує Порошенко.

Політик подякував президенту Польщі Броніславу Коморовському, прем’єр-міністру Дональду Туску, міністру закордонних справ Польщі Радославу Сікорському, польському уряду та польським громадянам за «вираз солідарності» Україні. Він наголосив, що 25 травня дійсно «буде ключовою датою для України, президентські вибори є єдиним виходом з кризи». Порошенко подякував за чітку позицію Польщі щодо неприйняття «безправних референдумів, які ініціюють сепаратисти в Україні».

«Польща завжди була і залишається адвокатом України в ЄС, я радий що Польща і далі залишилася ним», - підкреслив П.Порошенко.