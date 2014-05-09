Влада готова амністувати тих людей на сході держави, які не вбивали - Турчинов

Про це сказав голова Верховної Ради України, в.о. Президента України Олександр Турчинов у програмі «Шустер live» на Першому Національному телеканалі України.

Він зазначив: «Звертаюся до тих, хто не вбивав - складіть зброю, покиньте приміщення. Ми готові піти на амністію для тих людей, хто не має страшних за собою злочинів», при цьому додав, що «ті, хто вбивав, ті, хто катував, безумовно, будуть відповідати перед законом».

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Турчинов наголосив, що АТО «проводиться не так швидко, тому, що ми захищаємо людей, тому, що ми не можемо атакувати людей, коли вони прикривають терористів».

Він наголосив, що «тероризм буде покараний і господарі цього тероризму будуть нести відповідальність перед судом міжнародним і перед судом Божим».