У Слов'янську силовики відбили нову атаку терористів на телевежу
00:33, 10 травня 2014Політика
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У Слов'янську проросійські бойовики атакували роту українських військових, які утримують телевежу на горі Карачун, раніше відбиту у сепаратистів.
Про це в Facebook написав журналіст Роман Бурко.
За його даними, інформація про вбитих і поранених поки що відсутня.
"До 23.20 на Карачуне все затихло. Українські військові успішно впоралися з провокацією. Бойовики відступили. У недопущенні силового захоплення телевежі вирішальну роль зіграли "вертушки", які відлякали супротивника", - написав Бурко.
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