У Слов'янську силовики відбили нову атаку терористів на телевежу

Про це в Facebook написав журналіст Роман Бурко.

За його даними, інформація про вбитих і поранених поки що відсутня.

"До 23.20 на Карачуне все затихло. Українські військові успішно впоралися з провокацією. Бойовики відступили. У недопущенні силового захоплення телевежі вирішальну роль зіграли "вертушки", які відлякали супротивника", - написав Бурко.