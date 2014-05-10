У Донецьку напали на офіс "Червоного хреста" і захопили 7 заручників

Невідомі взяли в заручники 7 співробітників благодійної організації. Усі семеро - чоловіки. Жінок, які були присутні в офісі , відпустили, пишуть "Новини Донбасу".

Троє з викрадених - волонтери організації з Києва, 1 француз, 3 - донеччани. Всі вони прибули в донецький офіс з метою доставки медикаментів увечері 9 травня.

Бойовики забрали всі медикаменти і відвезли в невідомому напрямку.

Заручники зараз знаходяться в будівлі Донецької обласної державної адміністрації, яка захоплена представниками проросійських терористів із "Донецької республіки".

Телефон "гарячої" лінії донецького "Червоного хреста" 062-305-44-88 не відповідає з 20.00 вечора 9 травня.