Донецькі сепаратисти заявляють, що достроково почали «референдум» на двох округах - ЗМІ

Про це РБК-Україна повідомив голова "центральної виборчої комісії" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Роман Лягін.

За його словами, вчора у Маріуполі почали проводити референдум, дізнавшись про можливе загострення політичної ситуації в регіоні. На думку Лягіна, саме це було причиною активізації дій української армії 9 травня.

За словами Лягіна, спонсорська допомога для референдуму становила 20 тис. грн. Решту коштів зібрали активісти.

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Як повідомлялося, раніше Лягін заявляв, що порогу явки на ”референдумі” про статус Донбасу не встановлено, сепаратисти вважатимуть його таким, що відбувся, за будь-якого показника явки виборців.

Сепаратисти сформували вже 53 територіальних комісії для проведення «референдуму».

О 8-й годині ранку у неділю на Донбасі відкриються 1527 дільниць, стверджує Лягін, закриються вони о 22.00.

Міжнародних спостерігачів на ньому не буде - ніхто не захотів приїхати.

Безпеку дільниць, за словами Лягіна, забезпечуватимуть ”ентузіасти”.