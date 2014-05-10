Кримський варіант не пройде ні на Сході, ні на Півдні України – політичний експерт

Про це в ефірі телеканалу БТБ заявив політичний експерт Юрій Рубан. Він переконаний: сепаратистські ідеї не знаходять значної підтримки населення цих регіонів.

«Росію страшенно цікавить запитання: чи підніметься на таке повстання велика кількість людей на Сході і на Півдні України? Поки що відповідь негативна, ми в цьому переконалися. Кримський варіант ні на Сході України, ні в Одесі не пройде. Просто тому, що там ідея відокремитися від України, створити якусь квазідержаву чи приєднатися до Росії не знаходить значної підтримки», - наголосив експерт.

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На його думку, в будь-якому суспільстві існують люди, готові на деструктивні дії. І саме такі люди беруть активну участь в подіях на Сході України.

«Звичайно, є люди, які взялися за зброю, ці люди - шукачі пригод. В будь-якому суспільстві є відсоток людей, які шукають адреналін, які дуже важко вписуються в суспільні норми, які хочуть отримати зброю, які хочуть грабувати і вбивати, що ми бачимо і в Донецьку, і в Краматорську», - зазначив Рубан.