У Маріуполі з території військової частини викрали БТР (фото)

Група маріупольців викрала БТР, який знаходився на території військової частини на пр. Нахімова.

Про це повідомляє www.0629.com.ua. Невідомі поїхали на ньому в бік міської ради. Нагадаємо, вчора військові поспіхом залишили військову частину. Збиралися дуже швидко і навіть залишили деякі особисті речі. Після цього там почалося мародерство.

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