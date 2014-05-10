У Маріуполі з території військової частини викрали БТР (фото)
18:08, 10 травня 2014Політика
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Група маріупольців викрала БТР, який знаходився на території військової частини на пр. Нахімова.
Викрали БТР / 0629.com.ua
Про це повідомляє www.0629.com.ua.
Невідомі поїхали на ньому в бік міської ради.
Нагадаємо, вчора військові поспіхом залишили військову частину. Збиралися дуже швидко і навіть залишили деякі особисті речі. Після цього там почалося мародерство.
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