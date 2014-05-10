У Маріуполі бійці ВВ пішли з частини заради безпеки мирних жителів - підполковник Чижевський

У цьому журналістів запевнив командир військової частини бійців внутрішнього правопорядку (Національної Гвардії), що дислокується на проспекті Нахімова, підполковник Сергій Чижевський.

Як пише www.0629.com.uaніхто з бійців внутрішніх військ не постраждав.

Чижевський повідомив, що бійці частини вчора змушені були покинути частину, яка знаходиться поруч з житловими будинками. На такі дії пішли для того, щоб зменшити відсоток провокацій по відношенню до мирних жителів".

Нагадаємо, раніше в цій частині невідомі намагалися захопити зброю, після чого почалася перестрілка.

"Ще раз підкреслюю, ми пішли зі свого місця дислокації тимчасово. Якщо ми робимо якісь маневри, і це підтверджується оперативними даними, ми це робимо, щоб провести певні операції", - зазначив він.

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На пропозицію журналістів оцінити обстановку в місті, підполковник повідомив, що це важке питання на даному етапі і висловив надію на громадян міста і на пресу.

"Сподіваємося на вас, як на діючу владу,так і на народ. Не на тих людей, які почали брати штурмом управління міліції з використанням вогнепальної зброї проти правоохоронців, не на тих осіб, які під іншу категорію, окрім як терористи, не підпадають. Мені було соромно дивитися (особливо, коли це бачили бійці-строковики), коли купка неврівноважених людей починає нав'язувати думку більшості. Маріупольці, давайте об'єктивно оцінимо ситуацію, яка сталася вчора, розповідайте один одному правду".

Він попросив, щоб люди не залишалися поза сформованою ситуацією. "Якщо ви будете пасивними, вас будуть використовувати в наступних провокаціях, які можливо будуть".

Кожне правопорушення підполковник Чижевський просив городян викладати в соцмережі і попросив допомогти бійцям внутрішніх військ.

Нагадаємо, зараз у місті відбуваються масові пограбування ювелірних, проводовольственных магазинів, магазинів мобільного зв'язку.