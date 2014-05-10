У Маріуполі 9 травня за уточненими даними загинуло 9, а поранено 42 людини - ОДА

Про це УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації.

За уточненими даними медиків, вчора загинули 9 чоловік, поранення отримали 42 особи, які були доставлені в лікувально-профілактичні установи міста.

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У повідомленні наголошується, що такі дані пройшли через комунальні медустанови міста Маріуполя.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі 9 травня станом на 20.00 в ході антитерористичної операції загинули 7 чоловік, 39 отримали поранення.