У Маріуполі 9 травня за уточненими даними загинуло 9, а поранено 42 людини - ОДА
21:31, 10 травня 2014Політика
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У Маріуполі Донецької області 9 травня в ході антитерористичної операції за уточненими даними загинуло 9, а поранено 42 людини.
Про це УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації.
За уточненими даними медиків, вчора загинули 9 чоловік, поранення отримали 42 особи, які були доставлені в лікувально-профілактичні установи міста.
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У повідомленні наголошується, що такі дані пройшли через комунальні медустанови міста Маріуполя.
Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі 9 травня станом на 20.00 в ході антитерористичної операції загинули 7 чоловік, 39 отримали поранення.
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