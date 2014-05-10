У Макіївці бойовики викрали батьків активіста ВО «Свобода» 18-річного Юрія Бенедюка, який встиг залишити Донецьку область.

Як повідомили УНІАН активісти Євромайдану, члени ВО «Свобода», 9 травня в село Буроз (с. Ханжонкове м.Макіївки) в квартиру батьків Бенедюка - подружжя Олени Бенедюк та Юрія М`ясоїда - нібито увірвалися співробітники міліції в супроводі кількох озброєних бойовиків Донецької народної республіки з бітами. Забрали, не пред`явивши жодних документів, М`ясоїда за звинуваченням, що він нібито напився і буянив.

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«10 травня близько 19.00 приїхали вже одні озброєні бойовики на іншу адресу в село Калинове м. Макіївки, де прописаний і мешкає Юрій Бенедюк. За цією адресою в будинку перебували в цей час мати хлопця Олена Бенедюк та інші родичі. Бойовики зателефонували синові Юрію, вимагали, щоб він до них з`явився і заявили, що вони забирають як заручницю ще до того ж і матір», - зазначили активісти.

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Невдовзі Бенедюку за невідомим номером зателефонував чоловік, який назвався Іваном, і під загрозою вбивства батьків вимагав від сина приїхати завтра до Донецька та здатися.

Зараз в заручниках залишаються батьки Бенедюка - Олена Бенедюк та Юрій М`ясоїд, зв`язок з ними втрачено, повідомили активісти.