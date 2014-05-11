У Росії хочуть закрити небо для України та держав НАТО

Лідер партії «Родина», депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов, який перебував у складі делегації в Кишиневі, літак з якою не пропустила Україна, повернувшись в Росію регулярним рейсом заявив «Известиям», що він готує пропозицію про заборону польотів над територією Росії та її союзників літакам НАТО. Заборона не буде стосуватися тільки пасажирських перевезень.

"Літаки з офіційними делегаціями можна пускати, тільки якщо в списку пасажирів не буде тих, хто вводив санкції проти Росії або тих, хто знаходиться у нашому чорному списку", - додав Журавльов.

Він вважає, що така заборона має стосуватися всіх "недружніх держав", які закрили проліт російської делегації.

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"Всім нашим «друзям» треба заборонити літати над територією Росії та питати списки пасажирів, уточнювати хто летить, і нехай роблять гак, тоді їм доведеться облітати півсвіту", - сказав він.

Парламентарій зазначив, що заяву буде оприлюднено у вівторок на пленарному засіданні Держдуми. А до цього в понеділок у Держдумі пройдуть консультації.

Його колега по делегації, депутат Держдуми Сергій Жигарев вважає заяву Журавльова емоційною. Проте він згоден, що заходи з російського боку стосовно тих, хто заблокував повітряний простір, будуть вжиті адекватні.

"Відповідь від російської сторони негайно піде на адресу керівництва України, - уточнив він. - Ми в першу чергу виконували представницьку функцію своєї країни - Російської Федерації. І неповагу було надано не нам, а по суті представникам Росії і спуску ніхто давати не збирається".