Міністр юстиції пригрозив відповідальністю організаторам псевдореферендумів
21:58, 11 травня 2014Політика
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Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що всі організатори незаконних "референдумів"-опитувань, які проводяться сьогодні в Луганській і Донецькій областях, неодмінно будуть притягнуті до відповідальності.
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Люди, які з допомогою зброї організовують референдуми, понесуть відповідальність - Петренко / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Петренко заявив сьогодні на брифінгу в Києві.
Читайте такожОлланд в Азербайджані засудив псевдореферендум на Донбасі"Ці псевдоопитування не мають ні юридичних, ні фактичних наслідків. І ті особи, які з допомогою зброї намагаються їх якимось чином реалізувати, понесуть відповідальність", - сказав міністр.
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