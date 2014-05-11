Міністр юстиції пригрозив відповідальністю організаторам псевдореферендумів

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Петренко заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожОлланд в Азербайджані засудив псевдореферендум на Донбасі"Ці псевдоопитування не мають ні юридичних, ні фактичних наслідків. І ті особи, які з допомогою зброї намагаються їх якимось чином реалізувати, понесуть відповідальність", - сказав міністр.