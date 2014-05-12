Тимошенко опустилася на третє місце в рейтингу кандидатів у Президенти

Про це свідчать дані всеукраїнського телефонного опитування, проведеного на замовлення ТСН компанією ГФК Юкрейн 6-8 травня.

Порошенко готові підтримати понад 40% опитаних. Другим у рейтингу телефонного опитування виявився Сергій Тігіпко - у нього 9% відсотків. За ним - Юлія Тимошенко з майже таким же результатом.

Інші кандидати в порядку зниження рейтингу розташувалися так - Олег Ляшко, Анатолій Гриценко, Ольга Богомолець, Михайло Добкін, Петро Симоненко, Олег Тягнибок і Дмитро Ярош.

Інакше виглядає рейтинг кандидатів, якщо питання звучить так: "За кого ви могли б проголосувати?".

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Респондентам дали можливість вибирати відразу кілька прізвищ. Порошенко і тут виявився попереду, а от далі голоси розподілилися несподівано. Друге місце зайняв Гриценко - у нього 29% підтримки. За ним Богомолець, Ляшко, Тігіпко - з майже 27% голосів. Тимошенко аж на шостій позиції. За нею - Тягнибок, Добкін, Симоненко. У Яроша - нульова підтримка.

Опитування проводилося на замовлення каналу 1+1 компанією ГФК Юкрейн 6-8 травня.

Метод опитування: комп'ютеризовані телефонні інтерв'ю (CATI) із дзвінками на мобільні телефони. Вибірка випадкова, репрезентативна для населення України у віці старше 18 років, за статтю, віком, розміром населеного пункту і регіону. Похибка не перевищує 3,5% для вибірки в цілому або 9,0% для одного регіону.