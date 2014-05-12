Начальника маріупольської міліції звільнено: він у тяжкому стані

00:55, 12 травня 2014
Політика
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Спільними зусиллями вдалося звільнити з полону начальника УВС Маріуполя Валерія Андрущука.

Фото:УНИАН

Про це у своєму Facebook повідомив нардеп Олег Ляшко.

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"Він живий, але в дуже важкому стані: черепно-мозкова травма, забій головного мозку, зламані ребра, багато гетатом на тілі. Сподіваюся, він скоро видужає", - написав він.

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