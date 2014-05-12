У вчорашньому "референдумі" у Маріуполі фізично могли брати участь 4% виборців

Зазвичай вибори в цьому майже півмільйонному місті відбуваються на 216 виборчих дільницях. Саме завдяки такому "урізанню" і була створена мальовнича картина кілометрових черг на "референдумі", повідомляє маріупольський сайт 0629.com.ua.

Потенційних виборців у Маріуполі 345 тисяч осіб. При цьому навіть найбільша виборча дільниця здатна за день прийняти і обробити 2,5 тисячі осіб.

Читайте такожПід Маріуполем затримали машину з 10 тисячами бланків псевдореферендума з готовими "галочками"Навіть якщо припустити, що всі чотири ділянки в Маріуполі працювали на повну потужність, вони фізично змогли прийняти не більше 15 тисяч чоловік.

При цьому терористи заявляли про явку в Маріуполі в майже 25% (близько 85 тисяч осіб) уже в 16:00.

Крім цього, журналісти помітили кілька катастрофічних порушень при опитуванні.

1. Самі бюлетені без захисту без підписів і печаток, роздруковані на принтері.

2. На виборчих дільницях не було списків виборців.

3. Не було кабінок для голосування, тобто не дотримувалася таємниця голосування.

4. На дільниці в Приморській райадміністрації бюлетені не кидали в урну для голосування, а в ящик з-під олії.

5. Допускалися випадки, коли одна людина голосувала за всю сім'ю, тобто не було персонального голосування.

6. Допускалися випадки, коли люди голосували без документа, що посвідчує особу.

Наприклад, на дільниці в Приморській райадміністрації для зручності голосувальників організували "виносне" голосування на вулиці. На вулиці стояло два столики, ще два - на вході в будівлю

Бюлетені збирали в прості коробки. Опечатані вони були з двох сторін. Але опечатувати не мало сенсу, так як закинути в величезний отвір у коробці можна було що завгодно і скільки завгодно бюлетенів.

Кореспондент 0629 також зауважив, що деякі маріупольці які вже, було, вирішили взяти участь в референдумі, робити цього не стали, саме дивлячись на такі коробки.

"Це ж якась Фількіна грамота!", - вигукнула одна з маріупольчанок, коли побачила коробку. При цьому чоловік, який стояв поруч з урною, запевняв, що все у них під контролем і після вони мають намір пересипати вміст коробок в загальні опечатані урни.