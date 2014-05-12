Аваков літаком везе у Слов'янськ обмундирування для спецпідрозділу "Омега" (фото)
14:25, 12 травня 2014Політика
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Арсен Аваков щастить літаком везе у Слов'янськ обмундирування для спецпідрозділу "Омега".
Аваков літаком везе в Слов'янськ обмундирування для "Омеги" /Фото: Facebook Авакова
"Летимо транспортником (Ан-26) з бійцями в зону АТО під Слов'янськом. Веземо нове обмундирування і засоби захисту для бійців "Омеги". Добре, коли Прем'єр допомагає і бере участь особисто. Справа йде на лад швидше", - написав міністр МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
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