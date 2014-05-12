Аваков літаком везе у Слов'янськ обмундирування для спецпідрозділу "Омега" (фото)

"Летимо транспортником (Ан-26) з бійцями в зону АТО під Слов'янськом. Веземо нове обмундирування і засоби захисту для бійців "Омеги". Добре, коли Прем'єр допомагає і бере участь особисто. Справа йде на лад швидше", - написав міністр МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в соцмережі Facebook.