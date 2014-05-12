У Львові "свободівці" зіткнулися з автономними націоналістами

Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції взяло близько 200 активістів "Автономного опору", "Варти", ГО "Рабів до раю не пускають", "Дорожнього контролю", які скандували "Ганьба!", "Геть "Свободу" зі Львова!".

Також на площі біля ОДА зібралося близько 200 представників ВО "Свобода", які ініціювали акцію в підтримку губернатора Сех і скандували "За Сех!", "Автономи - роги Путіна!".

Між учасниками обох акцій виникли суперечки, які переросли в зіткнення, згодом працівники міліції живим кордоном розділили мітингувальників і бійки вдалося уникнути.

У свою чергу голова Львівської ОДА Сех запросила журналістів в ОДА і під час брифінгу заявила, що вона погоджується піти у відставку після президентських виборів в Україні.

Сех сказала, що вона готова діяти в конституційному полі і звільнити одну з займаних посад, як цього вимагає українське законодавство, і подати у відставку з посади голови Львівської ОДА після проведення президентських виборів.

Довідка УНІАН. Ірина Сех в даний час займає посаду голови Львівської обласної організації ВО «Свобода», посада голови Львівської ОДА та є депутатом ВРУ від ВО «Свобода», обраний по мажоритарному округу.