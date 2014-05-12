Дніпропетровщина приєднає частини Донецької і Луганської областей, якщо ВР схвалить

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив виконувач обов'язків заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов.

«Якщо результати цього референдуму будуть імплементовані відповідним чином чинного законодавства і буде змінена адміністративна територіальна належність Донецької і Луганської областей, тоді керівництво області готове буде ухвалити рішення цього референдуму», - сказав він.

Філатов також заявив, що результати проведеного 11 травня референдуму демонструють політичну волю громадян сусідніх областей, які втомилися від «мародерства і бандитизму, які принесли їм так звані «народні республіки».

Водночас Філатов зазначив, що Дніпропетровська область готова прийняти населені пункти Донецької і Луганської області тільки-но це питання буде вирішено юридично.

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Як повідомляв УНІАН, 11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий референдум про визначення статусу регіону.

Вони стверджують, що за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки проголосували 89% громадян, за незалежність так званої Луганської народної республіки – 96%.

Відповідно до українського законодавства згадане опитування не має юридичної сили і його проведення не визнають ОБСЄ, ЄС, а також США та інші країни світу.

Також 11 травня відбулося територіальне опитування "Референдум за мир, порядок і єдність" з питання приєднання Донецької і Луганської областей до Дніпропетровської області.