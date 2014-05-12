Половина утікачів-солдат з Житомирської області повернулися до військових частин



Про це УНІАН повідомили у 8 армійському корпусі.

Згідно з повідомленням, наразі до своїх частин вже повернулося майже 50 солдат-утікачів.

Про ситуацію, що склалася із вказаним фактом дезертирства солдат у регіоні, вже повідомлено СБУ, УМВС України у Житомирській області. Ними вживаються заходи для унеможливлення таких випадків у подальшому. Пошуки тих, хто не повернувся, наразі тривають, запевняють військові.

Читайте такожВ Житомирській області з двох військових частин втекли сто солдатів

Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області 9 травня з двох військових частин утекли сто солдат.

Про це сьогодні, 12 травня, повідомив офіційний сайт Житомирської міської ради.

«Т.в.о. командира військової частини А1494 полковник Р.С.Волков звернувся до міської влади (Житомира - УНІАН) з проханням оприлюднити списки військовослужбовців, які були призвані до лав Збройних Сил України під час часткової мобілізації, на особливий період та самовільно залишили військову частину», - йдеться у повідомленні.

«В умовах складної воєнно-політичної обстановки, у цей час, коли вирішується доля України дані військовослужбовці самовільно залишили розташування військових частин, показуючи цим своє байдуже відношення до ситуації, що склалася в державі. З метою привселюдної демонстрації їхнього ганебного вчинку прошу висвітлити дані списки у місцевих та обласних друкованих виданнях, сповістити органи влади за місцями їхнього проживання», - цитує Волкова сайт міської ради

На сайті також оприлюднено список із 100 прізвищ військовослужбовців військової частини А0409 (м. Новоград-Волинський) та військової частини А3091 (м. Бердичів), що були призвані під час часткової мобілізації, на особливий період та які самовільно залишили свою військову частину.