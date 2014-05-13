Кернес вже керує Харковом по телефону

Про це він повідомив в інтерв'ю 9-му ізраїльському телеканалу.

Кернес зазначив, що всі справи він веде за допомогою телефонних дзвінків та Інтернету.

"У мене є відповідальність перед харків'янами, тим більше, що я здатний, нехай і на відстані. Сьогодні є засоби комунікації, тому я можу управляти містом", - заявив Кернес.

Мер Харкова розповів, що почувається добре.

"Я все ще на лікарняному ліжку, але стан у мене задовільний", - сказав він

Кернес зазначив, що не знає, хто вчинив на нього замах.

"Хто і як стріляв - я не можу сказати. Але я думав, коли падав, я цей момент пам'ятаю, що по мені стрельнули ззаду, а виявляється - стріляли по ходу руху. Є дані, які, коли аналізуєш, наводять на думки. Але це має наводити на думку слідчих, а наскільки мені відомо, цією справою ніхто не займається. Так просто складують папірці", - сказав він

Лікарі кажуть, що процес повного відновлення міського голови після замаху може зайняти кілька років, повідомляє прес-служба міськради.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час ранкової пробіжки Кернеса поранили в спину з вогнепальної зброї. Ймовірно, невідомий стріляв зі снайперської гвинтівки Драгунова, оскільки на місці виявили стріляну гільзу калібру 7,65 мм.

Кернес отримав поранення грудної клітки та черевної порожнини. Він переніс операцію, зроблену харківськими фахівцями. 29 квітня його транспортували до госпіталю в ізраїльській Хайфі, де мерові була зроблена ще одна операція.