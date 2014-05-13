Канада ввела нові санкції проти російських чиновників і українських сепаратистів

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу канадського уряду.

"Ми оголошуємо про введення санкцій проти шести громадян Росії і шести громадян України", - повідомив Харпер. "Міжнародна спільнота продовжить тиснути на Росію, поки вона не вживе заходів з деескалації (напруженості)", - додав він.

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Санкції передбачають заморожування банківських активів і заборону на отримання віз для в'їзду в Канаду.