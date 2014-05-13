Китай: Внутрішньополітичні справи України повинні вирішуватися українським народом

Китай вважає, що "внутрішньополітичні справи на Україні повинні вирішуватися самим українським народом".

Про це заявив ІТАР-ТАРС заступник міністра закордонних справ КНР Чен Гопін, відповідаючи на прохання прокоментувати підсумки референдумів в Донецькій та Луганській областях України.

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"Вважаю, що референдуми в Україні - це внутрішньополітичні справи цієї країни. Курс зовнішньої політики Китаю передбачає невтручання у внутрішню політику іноземних держав, - сказав Чен Гопін. - Законні інтереси представників всіх народностей в Україні повинні поважатися".

МЗС КНР напередодні заявив, що вирішення українського питання має "всебічно, виважено і повною мірою відповідати справедливим, законним і розумним вимогам" відповідних сторін. Криза в Україні має вирішуватися на основі закону і порядку", а сторонам необхідно "належним чином вирішувати відповідні розбіжності", заявили у зовнішньополітичному відомстві Китаю.