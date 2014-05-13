Порошенко обіцяє провести законний і цивілізований референдум після виборів

Таку думку він висловив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Моя позиція абсолютна чітка: ми маємо зберегти можливості для діалогу й побудувати довіру. Ми не боїмося жодних референдумів, ми їх організуємо й проведемо в законний спосіб. Люди мають право висловити свою точку зору з будь-якого питання. Але цей референдум буде без автоматників, він буде зі спостерігачами й стосуватиметься питань, які сьогодні дійсно турбують людей", - зазначив Порошенко, якого цитує його прес-служба.

Разом із тим, він піддав критиці псевдореферендум у східних областях України, наголосивши, що "дії сепаратистів і терористів фінансуються Януковичем і його оточенням".

"Ніякого голосування на сході України не відбулося - це ширма, це димова завіса для того, щоб прикрити інші наміри, - зауважив Порошенко. - Це сценарій повернення клану Януковича на Донбас, але він не пройде".

Читайте такожМЗС Британії: голосування на Євробаченні має більшу вагу, ніж "референдум" на ДонбасіПолітик також висловив жаль із приводу того, що жителі Донбасу чомусь сприйняли повалення режиму Януковича як власну поразку.

«Але це неможливо допустити, це неправда. Донбас виграв від цього і ми маємо пояснити це всім. Виграв від того, що в країні не буде корупції, виграв від того, що ми проведемо зміни до Конституції, які призведуть до децентралізації влади", - сказав Порошенко.

"Левова частина повноважень має перейти в регіони до територіальних громад. Питання культури, питання мови - сьогодні це все може бути передане для вирішення на місцях. І саме новий президент, внісши новий проект Конституції, одразу ж приїде на Донбас її обговорювати", - підкреслив Порошенко.