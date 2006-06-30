Янукович стверджує, що консультації з «Нашою Україною» не завершено

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ стверджує, що консультації між Партією регіонів і «Нашою Україною» не завершено. Про це він сказав в ефірі Першого національного телеканалу.

«У нас були консультації з «Нашою Україною» з першого дня після виборів. Ми запропонували «Нашій Україні» такий варіант, коли сфери відповідальності між нами будуть поділені. Консультації Партії регіонів з «Нашою Україною» не закінчилися – ми поки що не одержали від них відповіді. Поки немає відповіді – консультації не закінчені», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також додав, що «переговори проводилися з СПУ і окремими групами депутатів з БЮТ, від яких відповіді поки що теж немає».

Водночас лідер Партії регіонів відмовився назвати прізвища депутатів з БЮТ, з якими проводилися консультації про створення коаліції.

«Це конфіденційні переговори на рівні наших ініціативних груп», - цитує В.ЯНУКОВИЧА Главред.

«Переговори не припиняються, вони йдуть цілодобово. Ми домовляємося, як нам жити в державі», - додав він.