Турчинов звільнив голів чотирьох райдержадміністрацій Донецької області

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, своїми розпорядженнями Турчинов звільнив Сергія Дмитрієва з посади голови Великоновосілківської районної державної адміністрації; Юрія Середу - з посади голови Добропільської районної державної адміністрації; Володимира Руденка - з посади голови Красноармійської районної державної адміністрації та Олексія Бабешка - з посади голови Олександрівської районної державної адміністрації Донецької області.Читайте такожТурчинов звільнив голову Луганської області

В той же час, на їхні посади Турчинов призначив відповідно Олександра Ариха, Олега Кравчука, Володимира Мінака та Миколу Мачульського.