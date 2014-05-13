Турчинов звільнив голів чотирьох райдержадміністрацій Донецької області
18:17, 13 травня 2014Політика
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В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов звільнив голів чотирьох районних державних адміністрацій Донецької області.
Турчинов звільнив голів чотирьох райдержадміністрацій Донецької області
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Зокрема, своїми розпорядженнями Турчинов звільнив Сергія Дмитрієва з посади голови Великоновосілківської районної державної адміністрації; Юрія Середу - з посади голови Добропільської районної державної адміністрації; Володимира Руденка - з посади голови Красноармійської районної державної адміністрації та Олексія Бабешка - з посади голови Олександрівської районної державної адміністрації Донецької області.Читайте такожТурчинов звільнив голову Луганської області
В той же час, на їхні посади Турчинов призначив відповідно Олександра Ариха, Олега Кравчука, Володимира Мінака та Миколу Мачульського.
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