У засідці під Краматорськом терористи цинічно добивали українських десантників - ЗМІ
04:00, 14 травня 2014Політика
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Під Краматорськом після бою, у якому загинули семеро українських десантників, на місці подій військові знайшли снайперські гільзи, які використовуються лише сусідньою країною на Півночі, а також залитий кров'ю сучасний гранатомет з інструкцією на ньому російською мовою
У засідці під Краматорськом терористи цинічно добивали українських десантників / REUTERS
За словами військових, після того, як пролунав перший постріл з боку терористів, відразу люди, які в цей час сиділи під мостом, кинулися цинічно добивати українських десантників, передає ТСН.
Бойовики, яких було близько 30-40, з поля бою відступили лише після появи гвинтокрилів. Скільки загиблих з їхнього боку, вони ще не повідомили.
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"Побратими загиблих десантників сказали, що порвуть всіх терористів за смерть своїх друзів", - запевнив офіцер ЗСУ Олексій Дмитрашківський.
Як повідомлялося, на Луганщині десантники обіцяють не пускати терористів вглиб України.
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