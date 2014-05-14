У засідці під Краматорськом терористи цинічно добивали українських десантників - ЗМІ

За словами військових, після того, як пролунав перший постріл з боку терористів, відразу люди, які в цей час сиділи під мостом, кинулися цинічно добивати українських десантників, передає ТСН.

Бойовики, яких було близько 30-40, з поля бою відступили лише після появи гвинтокрилів. Скільки загиблих з їхнього боку, вони ще не повідомили.

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"Побратими загиблих десантників сказали, що порвуть всіх терористів за смерть своїх друзів", - запевнив офіцер ЗСУ Олексій Дмитрашківський.

Як повідомлялося, на Луганщині десантники обіцяють не пускати терористів вглиб України.