ЗМІ: Терористи влаштували блокпост на в'їзді в Донецьк з боку Маріуполя
11:32, 14 травня 2014Політика
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На в'їзді в Донецьк з боку Маріуполя, недалеко від хутора Широкий, з'явився блокпост з озброєними людьми.
Сепаратисти влаштували черговий блокпост
Як повідомляють очевидці, замість звичного посту ДАІ сьогодні на трасі стоїть кілька десятків людей в зеленій формі, озброєних автоматами і гранатометами, повідомляє 62.ua.
Читайте такожСили АТО знищили кілька блокпостів терористівДеякі з них у масках. На питання, кого вони представляють, один з озброєних людей відповів, що Донецьку республіку. За розповідями очевидців, вони ретельно оглядають усі машини, які в'їжджають у Донецьк.
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