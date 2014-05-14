ЗМІ: Терористи влаштували блокпост на в'їзді в Донецьк з боку Маріуполя

Як повідомляють очевидці, замість звичного посту ДАІ сьогодні на трасі стоїть кілька десятків людей в зеленій формі, озброєних автоматами і гранатометами, повідомляє 62.ua.

Читайте такожСили АТО знищили кілька блокпостів терористівДеякі з них у масках. На питання, кого вони представляють, один з озброєних людей відповів, що Донецьку республіку. За розповідями очевидців, вони ретельно оглядають усі машини, які в'їжджають у Донецьк.