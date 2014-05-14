Рада включила до порядку денного проект закону для боротьби з "кнопкодавством"

Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроект про внесення змін до Закону “Про статус народного депутата України” (щодо забезпечення діяльності) (№4772) та законопроект про внесення змін до Регламенту ВР (щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України) (№4609).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення народні депутати прийняли сьогодні на засіданні.

Також до порядку денного було включено законопроект про внесення змін до статті 51 Кодексу законів про працю України щодо захисту здоров'я вагітних жінок (№4105).

Водночас ще 19 законопроектів та проектів постанов до порядку денного не були включені. За деякі з них проголосували лише від 100 до 150 депутатів при загальній кількості зареєстрованих у сесійній залі - близько 300.

Зокрема, це проект постанови про негайні заходи щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки в Києві, законопроекти про «Варту», що врегульовують питання діяльності органів правопорядку, які виникли в результаті самоорганізації населення, а також про проведення люстрації в країні. Крім того, не включено законопроект, який стосувався забезпечення доступу громадян на пленарні засідання Верховної Ради.

Читайте такожСьогодні Рада планує створити ТСК по розслідуванню злочинів високопосадовців (онлайн-трансляція)Зокрема, зовсім не давали голосів або ж найменшу кількість голосів у більшості випадків давали Партія регіонів, КПУ та група “Економічний розвиток”.

Водночас, віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський, який вів засідання під час розгляду питань для включення до порядку денного сесії, не ставив на голосування законопроекти щодо Національного бюро антикорупційних розслідувань, хоча вони також були включені до відповідного блоку питань.