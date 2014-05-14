Вибух на газопроводі на Івано-Франківщині кваліфікували як теракт

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, досудове розслідування здійснюється управлінням Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії, встановлюється коло осіб, причетних до злочину.

Потерпілих від вибуху немає.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня о 06.10 до диспетчера УМГ «Прикарпаттрансгаз» надійшло повідомлення про те, що в селі Небилів Рожнятівського району Івано-Франківської області поблизу хутора Ловаги виявлено витік газу на наземній дільниці переходу через річку Лімниця магістрального газопроводу високого тиску «Уренгой – Помари - Ужгород» діаметром 1420 мм, тиском 50-54 Атм.

12 травня о 19.45 під час проведення робіт з ліквідації витоку газу із газопроводу «Урингой-Помари-Ужгород» на відстані 30 м відбувся вибух біля наземного магістрального газопроводу високого тиску «Богородчани-Долина», який прокладений поруч. Внаслідок вибуху біля газопроводу «Богородчани-Долина», що має діаметр 1400 мм та тиск газу 50-54 Атм., не відбулося розгерметизації газопроводу та не було зафіксовано витоку газу. Обслуговування даної ділянки газопроводу здійснює Богородчанське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз».

Газопостачання населенню області не припинялось. Загрози населеною не було.Причина вибуху - встановлюється.