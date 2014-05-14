У Харкові суд ухвалив затримати організатора проросійських мітингів Долгова

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

«За клопотанням слідчих та процесуальних керівників Київський районний суд міста Харкова 13 травня виніс ухвалу про затримання громадянина Долгова з метою приводу до суду щодо вирішення питання про обрання запобіжного заходу», - повідомили у прокуратурі.

У відомстві зазначили, що Долгов не з’явився 12 та 13 травня на судове засідання, де йому мали обрати міру запобіжного заходу в виділеній в окреме провадження справі за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

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Незважаючи на заборону покидати межі Харкова, вчора, 13 травня, Долгов написав у себе на сторінці, що провів у Криму, в Сімферополі, прес-конференцію на тему: «Жодної федералізації України - тільки Новоросія!». Інформацію з даної прес-конференції також розміщували місцеві ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, Долгова затримали 19 квітня за підозрою у причетності до підпалів банкоматів «ПриватБанку» в Харкові. Суд обрав йому міру запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою строком на два місяці та визначив заставу в розмірі 609 тис. грн.

7 травня Апеляційний суд Харківської області залишив без зміни міру запобіжного заходу Долгову, однак зменшив розмір застави з 609 тис. грн до 365 тис. грн.

8 травня за Долгова була внесена застава й він був відпущений із СІЗО.