Ахметов відхрестився від призначення Богатирьової футбольною мовою

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА не погоджувала з одним із лідерів Партії регіонів Рінатом АХМЕТОВИМ своє призначення на цю посаду.

Про це Р.АХМЕТОВ повідомив в інтерв`ю агентству УНІАН.

При цьому Р.АХМЕТОВ підкреслив, що Р.БОГАТИРЬОВА - «доросла жінка і самостійний політик».

За словами Р.АХМЕТОВА, його дуже багато що пов`язує з Р.БОГАТИРЬОВОЮ. «Я завжди з повагою ставився до цієї людини і політика. А що стосується її рішення перейти на нову посаду, я відповім футбольною мовою: півфінал для мене несподіваний, сподіватимемося, що фінал буде ясним і переможним для України», - сказав він.

Р.АХМЕТОВ також підкреслив, що ніякого розколу в Партії регіонів немає.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення народного депутата від Партії регіонів Р.БОГАТИРЬОВОЇ секретарем РНБО.

Деякі експерти висловлювали думку, що призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ на посаду секретаря РНБО слід розглядати крізь призму зближення Президента України Віктора ЮЩЕНКА з частиною «донецької» команди, що представляють бизнес-групу Р.АХМЕТОВА.