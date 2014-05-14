Яценюк назвав першочергові завдання українського уряду

Першочерговими завданнями українського уряду є забезпечення безпеки громадян, реформа правоохоронної системи, боротьба з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав під час Загальноукраїнського круглого столу національної єдності.

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"Зараз перша мета - це безпека людини. Люди стали боятися, боятися виходити на вулицю, боятися спілкуватися один з одним, боятися за своє майбутнє, за свою сім'ю, за свою країну і за те, що буде завтра", - сказав прем'єр.

Він додав, що "в наших силах не тільки через реформу правоохоронної системи, що є одним з ключових завдань для уряду, а й через спілкування і діалог, щоб Київ почув Донецьк, Донецьк почув Львів, щоб вся країна не просто слухала, а прислухалася один до одного".

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Крім того, Яценюк підкреслив, що людей також турбує корупція і питання боротьби з нею.

"Для нас боротьба з корупцією і забезпечення робочими місцями - це те, що також повинно об'єднувати країну", - сказав глава уряду.